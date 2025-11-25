Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Sektörel Enflasyon Beklentisi anketinin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" şeklinde ifade etti.
Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:
"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi.
Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti.
Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.
Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."
