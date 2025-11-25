  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Takip Et

Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşme güçlenecek

Bakan Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Enflasyondaki düşüşün devamıyla beklentilerdeki iyileşme güçlenecek
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), Sektörel Enflasyon Beklentisi anketinin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz" şeklinde ifade etti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi.

Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti.

Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.

Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Ekonomi
Mobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı
Mobil bankacılıkta finansal işlem tutarı 131,3 trilyon liraya ulaştı
TİM Tarım Kurulu Başkanı Mutlu: B-Reçete, tarımda sürdürülebilirlik için kritik bir eşik
TİM Tarım Kurulu Başkanı Mutlu: B-Reçete, tarımda sürdürülebilirlik için kritik bir eşik
Uzmanlardan yıl sonu uyarısı: Kredi ve sadakat kartlarındaki birikimler tehlikede
Uzmanlardan yıl sonu uyarısı: Kredi ve sadakat kartlarındaki birikimler tehlikede
EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yaptı
EPDK, lisanssız elektrik üretim yönetmeliğinde değişiklik yaptı
Klima satışlarındaki rekor artış, enerji tasarrufunu tehlikeye atıyor
Klima satışlarındaki rekor artış, enerji tasarrufunu tehlikeye atıyor
SEDDK, kıyı tesisleri sigortasında teminat artışına gitti
SEDDK, kıyı tesisleri sigortasında teminat artışına gitti