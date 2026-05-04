Bakan Şimşek: Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen nisan ayı enflasyon verisinin ardından sosyal medya hesabından enflasyona ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, "Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:

"Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti.

Hizmetlerde enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda yüzde 16,5 oldu.

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz."