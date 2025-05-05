Bakan Şimşek: Enflasyonun tahmin aralığında kalmasını öngörüyoruz
Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunurken, "Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor" şeklinde söyleyen Şimşek, "Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak.
Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz."