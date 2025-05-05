  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Enflasyonun tahmin aralığında kalmasını öngörüyoruz
Takip Et

Bakan Şimşek: Enflasyonun tahmin aralığında kalmasını öngörüyoruz

Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulunurken, "Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Enflasyonun tahmin aralığında kalmasını öngörüyoruz
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor" şeklinde söyleyen Şimşek, "Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Yıllık enflasyon 11 aydır geriliyor, dezenflasyon süreci devam ediyor.

Petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir, sıkılaşan yurt içi finansal koşullar ve maliye politikası önümüzdeki dönemde dezenflasyona katkı sağlayacak.

Yıl sonu enflasyonunun tahmin aralığı içinde kalmasını öngörüyoruz."

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
Bakan Şimşek: Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruzBakan Şimşek: Temmuz sonrası normalleşme bekliyoruzEkonomi

 

Ekonomi
İstanbul’da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı aştı!
İstanbul’da yaşamanın maliyeti 90 bin lirayı aştı!
DİSK-AR: Hissedilen enflasyon, resmi verilerin çok üzerinde
Hissedilen enflasyon, resmi verilerin çok üzerinde
Aracı kurumlar enflasyon sonrasında faiz indirimi bekliyor mu?
Aracı kurumlar enflasyon sonrasında faiz indirimi bekliyor mu?
Yabancı kurumlar enflasyon sonrası gözünü TCMB’ye dikti!
Yabancı kurumlar enflasyon sonrası gözünü TCMB’ye dikti!
Bakan Bolat: Enflasyonda hedefimiz sürdürülebilir refah
Bakan Bolat: Enflasyonda hedefimiz sürdürülebilir refah
İsviçre'de enflasyon nisanda yüzde 0’a indi
İsviçre'de enflasyon nisanda yüzde 0’a indi