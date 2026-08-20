Bakan Şimşek: Eşel mobil ile küresel şokun vatandaşa yansımasını sınırlıyoruz
Bakan Şimşek, taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yarattığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirterek, eşel mobil kapsamında atılan son adımla küresel şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen, taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskının sürdüğünü belirtti.
Şimşek, mazotta eşel mobil kapsamında atılan son adımla olağanüstü küresel şokun vatandaşlara yansımasının sınırlandığını ve bütçe disiplininin korunmaya devam edildiğini ifade etti.
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.
Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı sürüyor.
Mazot Brent petrol marjı uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5 katına çıkarak varil başına 100 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Mazotta eşel mobil kapsamında attığımız son adımla, bu olağanüstü küresel şokun vatandaşlarımıza yansımasını sınırlıyor aynı zamanda bütçe disiplinini korumaya devam ediyoruz."
Küresel enerji piyasalarında olağanüstü bir dönemden geçiyoruz.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) August 20, 2026
Savaş dönemi zirvesine göre belirgin şekilde gerileyen ham petrol fiyatlarına rağmen taşımacılıktaki aksamalar ve rafineri kesintilerinin yol açtığı arz sıkışıklığı nedeniyle mazot fiyatları üzerindeki baskı… pic.twitter.com/Te4QSU3W1c