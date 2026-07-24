Bakan Şimşek: Hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, hanehalkı ve reel sektörün enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Enflasyon beklentilerinde iyileşmenin sürdüğünü belirten Şimşek, enflasyonla mücadele politikalarının kalıcı kazanımları esas alacak şekilde sürdürüleceğini ifade etti.

"Enflasyonla mücadelede kalıcı kazanımlara odaklandık"

Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Şimşek, rekabet gücünde kalıcı artışın verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacağını kaydetti. Şimşek, şu ifadelere yer verdi:

"Hanehalkının ve reel sektörün enflasyon beklentileri iyileşiyor. Jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizliklere rağmen hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son üç ayda toplam 6,6 puan, reel sektörün beklentisi 1,2 puan geriledi. Küresel belirsizliklerin arttığı mevcut konjonktürde finansal istikrarın korunması kritik önemdedir. Rekabet gücümüzde kalıcı artış verimlilik, teknolojiye dayalı üretim ve makroekonomik istikrar ile sağlanacaktır. Enflasyonla mücadelede politikalarımızı kalıcı kazanımları gözeterek belirliyoruz. Politikalarımızın nihai hedefi, yüksek katma değerli üretimle sürdürülebilir büyümeyi ve kalıcı refah artışını sağlamaktır."