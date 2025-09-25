Bakan Şimşek: Hanehalkının enflasyon beklentisi 18,6 puan geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformların dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, bugün açıklanan sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirdi.

Şimşek, şu mesajları verdi:

"Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor."