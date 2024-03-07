Bakan Şimşek: Her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Programın hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük" dedi ve açıklamalarının devamında "Tüm kesimler tarafından anlaşılan ve kabul gören programların başarısı artar" şeklinde değerlendirdi.

Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini alıntılayarak, sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Programın hazırlanmasından uygulanmasına kadar her aşamada Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü desteğini gördük.

Göreve geldiğimiz günden itibaren gereken tüm politikaları ivedilikle uygulamaya aldık.

Ulusal ve uluslararası platformlarda programımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz. Programı anlatmak için dün Batman’daydık, bugün Gaziantep’teyiz.

Tüm kesimler tarafından anlaşılan ve kabul gören programların başarısı artar."