Bakan Şimşek: İç borç çevirme oranını belirgin şekilde azaltacağız
Bakan Şimşek, kamu borçları ve özel sektöre yönelik desteklere ilişkin değerlendirmede bulunurken, "Yüzde 130’u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız" dedi.
Bakan Şimşek, kamu borçları ve özel sektöre yönelik desteklere ilişkin olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Deprem harcamalarının etkisiyle yüzde 130’u aşan iç borç çevirme oranını önümüzdeki sene belirgin şekilde azaltacağız. Kamu borçlanma ihtiyacının azalmasıyla özel sektörün finansmana erişimi kolaylaşacak ve reel sektörün büyümesi desteklenecektir."