Bakan Şimşek: İmalat sanayi daha da güçlenecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İSO İmalat Sektörü PMI verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinin büyümeye işaret ettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, "İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor. Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 8 ay sonra 50’nin üzerinde gerçekleşerek imalat sanayinde büyümeye işaret ediyor.

İki aydır artan PMI, sanayi üretiminde yıla iyi bir başlangıç yaptığımızı gösteriyor.

Ana ticaret ortağımız Avrupa Birliği’ndeki toparlanma ile imalat sanayi daha da güçlenecektir"