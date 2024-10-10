Bakan Şimşek, Katar'da yatırımcılarla buluştu

Bakan Şimşek, ilk olarak başkent Doha'da, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Ardından Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kevari ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) CEO'su Mansur bin İbrahim el-Mahmud ile görüşen Şimşek, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ele aldı.

Bakan Şimşek ayrıca Doha'daki bir otelde Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen "Invest in Türkiye" programı kapsamında yatırımcılarla bir araya geldi.

Programa Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanı sıra, Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Furkan Karakaya, Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Halife bin Casim bin Muhammed El Sani, Katar İşadamları Birliği Başkanı Şeyh Faysal bin Kasım Al Sani, Türk ve Katarlı yatırımcılar ve iş insanları katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin ekonomik hedeflerini ve doğrudan yatırımları artırma stratejilerini aktaran Bakan Şimşek, Türkiye'nin ekonomik reform sürecinde elde ettiği ilerlemeleri ve gelecek dönemdeki önceliklerini paylaştı.

Şimşek, Katarlı iş insanları ve yatırımcılara, Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları ve Orta Vadeli Program'daki hedef ve reform hazırlıklarını anlattı.

Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerine dikkat çeken Şimşek, ülkenin stratejik avantajlarını detaylarıyla aktardı.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel düzeydeki ekonomik potansiyeli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerini, Türkiye'nin yatırım çekme hedeflerini, bölgesel avantajlarını anlattı.

⁠"Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptık"

Program sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün birçok sektörden Katar'ın önde gelen iş insanları ve girişimcileriyle bir araya geldik. Türkiye'de uygulamakta olduğumuz istikrar ve reform programını anlattık. Program gerçekten sonuç veriyor. Ayrıca Türkiye'nin uzun vadeli potansiyeli ile ilgili bir değerlendirme yaptık. Neden Türkiye'ye yatırım yaparlarsa uzun vadede bunun kendileri için ülkemiz için bölgemiz için çok olumlu olacağını söyledik. Özellikle Türkiye ekonomisinin büyük olduğunu, büyüme performansının güçlü olduğunu altyapısının gerçekten son yıllarda muazzam bir şekilde geliştiğini belirttik. Tabii Türkiye ekonomisi çok çeşitli sektörler anlamında zenginlik sunuyor ve bölgenin hatta küresel ölçekte çok önemli bir yatırım destinasyonu olarak öne çıkıyor. Makroekonomik istikrarın pekişmesi ile birlikte inanıyorum ki Katar'da da yatırımlar artacak. Yatırımcının ilgisi çok büyük 250'nin üzerinde üst düzeyde bir katılımcı vardı. Bu da Türkiye’ye olan muhabbeti ve bunun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan ilgiyi de gösteriyor. Bu ilginin bir önceki seneye göre bu kadar artmış olması bizleri sevindiriyor ve doğru yolda olduğumuzu gösteriyor."

Bakan Şimşek Kuveyt'e geçecek

Doha temaslarının ardından Kuveyt'e geçecek Şimşek, burada Maliye Bakanı ve Ekonomi ve Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Nura Süleyman el-Fassam'ın yanı sıra Kuveyt Yatırım Otoritesi CEO'su Ganim Süleyman el-Guneyman ile bir araya gelecek.

Bakan Şimşek, Kuveyt'te gerçekleştirilecek yatırımcı toplantısının ardından yurda dönecek.