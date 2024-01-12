Bakan Şimşek: Kayıtdışı ile mücadele kırmızı çizgimiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "X" hesabından yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirleri sıkılaştırarak almaya devam ettiklerini belirtti.

Şimşek, "Ekiplerimiz hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

Bakan Şimşek'in paylaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"Kayıtdışılıkla mücadele kırmızı çizgimiz; bu çerçevede Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine yönelik tedbirlerimizi sıkılaştırarak almaya devam ediyoruz.

Ekiplerimiz hem sahada hem de veri analizleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor."