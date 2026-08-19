Bakan Şimşek: Kayıtlı istihdam kamu maliyesine önemli kazanımlar sağlıyor
Bakan Şimşek, nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirerek, kayıtlı istihdamın artırılmasının çalışanlara sosyal güvence sağlarken kamu maliyesine de önemli katkı sunduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek, kayıtlı istihdamın artırılmasının çalışanlara sosyal güvence sağlarken kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sunduğunu belirtti. Bakan Şimşek, beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikaları sürdüreceklerini ifade etti.
Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:
"İkinci çeyrekte mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı yüzde 7,9’a gerilerken istihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı.
Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihsel ortalamanın oldukça altında seyretti.
Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor.
Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."