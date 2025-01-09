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Bakan Şimşek: KKM 72 haftadır kesintisiz geriliyor

Bakan Şimşek, bugün açıklanan kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları verilerinin ardından değerlendirmede bulunurken, "Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor" şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: KKM 72 haftadır kesintisiz geriliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan, 2025 yılı ilk haftasına yönelik kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları verilerinin açıklanmasının ardından, sosyal medya hesabından değerlendirde bulundu. KKM stokunun 72 haftadır kesintisiz gerilediğini belirten Bakan Şimşek, "Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 72 haftadır kesintisiz geriliyor.

KKM stoku 2023 yılı Ağustos ayındaki zirve değeri olan 3,4 trilyon TL’den 1,1 trilyon TL’ye düştü. KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 26,2'den yüzde 5,9’a geriledi.

Makro finansal istikrarı güçlendirecek, Türk lirasına güveni artıracak politikalarımıza devam edeceğiz."

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