Bakan Şimşek: Küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdüğünü belirterek; verimlilik odaklı politikalarla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Bakan Şimşek'in paylaştığı detaylar şöyle:

"Zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yüzde 1,9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim yüzde 3,9 arttı; orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı haziran itibarıyla yüzde 44,5'e ulaştı.

Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir. Verimlilik odaklı politikalarımızla küresel değer zincirlerinde daha üst basamaklara çıkmayı sürdüreceğiz."