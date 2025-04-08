Bakan Şimşek FT'ye konuştu: Ortalık yatıştığında yabancının gözünde olumlu ayrışacağız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Financial Times'a konuştu. Bakan Şimşek, petrol fiyatlarındaki düşüşün enerji ithalatçısı Türkiye'nin cari açığını daraltacağını ve böylece yaklaşık 18 ay önce başlattığı makroekonomik reformların yakından izlenen bir ölçütü olan uluslararası rezervlerin yeniden inşa edilmesine yardımcı olacağını öngördü.

ABD'nin gümrük vergileri konusunda Şimşek, Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin %80'i AB ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ya da Orta Doğu'daki "dost komşularla" olduğu için nispeten izole olduğunu savundu. Türkiye'nin 1 trilyon dolarlık ekonomisinin, ticaretinin %80'inin AB ile gümrük birliği gibi serbest ticaret anlaşması olan ülkelerle ya da Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'daki "dost komşularla" olması nedeniyle nispeten yalıtılmış olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iyi ilişkileri olan Trump, Türkiye'nin ABD'ye ihracatına %10'luk temel gümrük vergisi koydu. Şimşek, "Tüm bunlar nispeten yapıcı."Ortalık yatıştığında, Türkiye'nin yatırımcıların gözünde Asya'daki ve diğer yerlerdeki daha sorunlu gelişmekte olan ekonomilerden olumlu bir şekilde ayrışabileceğini umuyor ve buna inanıyoruz" dedi.

Şimşek'in ekonomik programı en sert sınavıyla karşı karşıya kaldı

Şimşek'in ekonomik programı, geçtiğimiz ay ülkenin yıldız muhalif siyasetçisi ve Erdoğan'ın en büyük rakibi olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türk finans piyasalarının dibe vurmasıyla şimdiye kadarki en sert sınavıyla karşı karşıya kaldı.

"İç siyaset kaynaklı türbülansın büyük ama kısa süreli bir etkisi oldu. Şimdi ise [türbülans] tarife kaynaklı," diyen Şimşek bir röportajında şunları söyledi: "Göreceli olarak kırılganlığımız o kadar da kötü değil. Daha yumuşak bir büyüme ile yaşamak zorunda kalabiliriz. Ama asıl mesele şu: bu ABD tarifeleri gibi dış şoklarla yaşamak zorundasınız" dedi.

Şimşek, Türkiye ekonomisinin yavaşlamasının vergi gelirlerinin azalması anlamına geleceğini ve bunun da tahmin edilenden "daha büyük bütçe açığına yol açabileceğini" kabul etti. Ancak Şimşek, küçük bir mali açığın asıl amacının Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak olduğunu ve GSYH'nin yalnızca yüzde 25'i civarında olan Türkiye'nin borcunun artmasını engellemek olmadığını vurguladı.

Bütçe açığının bu yıl GSYH'nin yüzde 3.1'ine, 2024'te ise yüzde 4.9'una düşeceği tahmin ediliyordu. Şimşek, "Ne olursa olsun harcama disiplinini sürdüreceğiz. Büyük resme baktığımızda bununla yaşayabiliriz" dedi.

Şimşek siyaset hakkında konuşmayı reddetti ancak "hukukun üstünlüğü, fiyat istikrarının sağlanması, öngörülebilirliğin arttırılması [ve] yatırım ortamının iyileştirilmesinden yana olduğunu" söyledi.