Bakan Şimşek: OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Ekonomik büyümenin 2023 yılında güçlü seyrettiğinin altını çizen Bakan Şimşek, 2024 yılına ilişkin öngörüleri şöyle sıraladı: "2024 yılı programımızın sonuçlarını aldığımız, ilerleme sağladığımız bir yıl olacak; ihracat toparlanacak; enflasyonda düşüş sürecek"

Şimşek açıklamalarında, OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon olduğunu söylerken, konuşmasının devamında "AB'deki kademeli toparlanma ihracat beklentilerine olumlu yansıyacaktır" dedi. Bakan Şimşek, "Türkiye'de nispeten nüfus hala genç, dinamik, dolayısıyla önünde 15-20 yıllık bir fırsat penceresi var" şeklinde kaydetti.

Öte yandan Şimşek, dünyanın 2024 yılında daha sıkı para politikasından, daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğini belirtti" dedi.

Bakan Şimşek, Türkiye'nin kredi notunda artış beklendiğini ifade etti.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

2025'ten itibaren cari açığın yüzde 2,5 ile sürdürülebilir bir patikaya oturacağına inanıyoruz. Enflasyona karşı aldığımız tedbirler cari açığı da azaltacak.

Merkez Bankası rezervlerinde Mayıs ayından bu yana 47 milyar dolar artış var. Merkez Bankası swapları azaltacağına dair bir politika öngörüsünde bulundu.

Rezervler öngördüğümüzden daha güçlü arttı

Türkiye'nin hem net hem brüt rezervleri son 6-7 ayda bizim öngördüğümüzden çok daha güçlü bir şekilde arttı. Rezerv, cari açık ve para politikası kurla ilgili olumsuz öngörüleri desteklemiyor.

İç talep ılımlıyken, AB de toparlanıyorken, ihracatı önceliklendirelim.

Net ihracatın büyüme etkisini eksi olmaktan çıkarmamız lazım

Nisandan sonra bu programa güven pekişecektir

Türkiye'nin risk primi çok ciddi bir şekilde, 500-600 seviyelerden 300 civarına indi, son 1-2 hafta biraz sıçradı ama geçici olacağına inanıyorum.

Seçim öncesi bir miktar belirsizlikler fiyatlanıyordur ama inanıyorum ki nisandan sonra bu programa inanç, güven çok daha pekişecektir, çünkü biz kararlıyız.

Ekonomide dengelenme başladı, iç talep yumuşadı, dış talebin etkisi daha az aşağı yönlü oldu, biz bu makasın daralacağına inanıyoruz.

Yıllık enflasyonun düşmesiyle birlikte inanıyoruz ki beklentilerde iyileşme hızlanacak.

Merkez Bankası'nın reeskont kredilerini daha da artıracağına inanıyorum. Eximbank'ın sermayesini artırdık, önümüzdeki dönemde daha da artıracağız.