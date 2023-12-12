Bakan Şimşek: Özellikle büyükşehirlerde kiralar gerilemeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira fiyatlarındaki gerilemelere ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Özellikle büyükşehirlerde kiraların gerilemeye başladığını belirten Şimşek, "2024’te konut arzı daha da artacak" dedi ve "Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" şeklinde eklendi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı.

Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak.

Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte"