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Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz

Bakan Şimşek sektörel enflasyon beklentilerini değerlendirirken, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin hızla iyileşeceğini öngörüyoruz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon beklentilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Reel sektörün enflasyon beklentisinin geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileştiğini belirten Bakan Şimşek, "Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Fiyatlama davranışlarında önemli olan reel sektörün enflasyon beklentisi, 12 ay sonrası için aylık 1,9 puan, geçen yılın mayıs ayına göre 14 puan iyileşerek yüzde 41,9’a geriledi.

Özellikle geçmiş enflasyondan daha çok etkilenen hanehalkı beklentisi ise şubatta sınırlı arttı.

Piyasa beklentisi enflasyon hedefimizle uyumlu iken yüksek seyreden reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin enflasyondaki gerilemenin devamıyla hızla iyileşeceğini öngörüyoruz."

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