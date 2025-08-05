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Bakan Şimşek: Sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı

Bakan Şimşek, kalkınma hedefleri doğrultusunda 2025 yılında sağlanan kaynak tutarının 7 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı
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Dünya Bankası, Türkiye İletim Sisteminin Dönüştürülmesi Projesi (İSDP) için 625 milyon Euroluk Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) kredisinden, 32,798 milyon Euroluk (38 milyon dolar eşdeğeri) Temiz Teknoloji Fonu (CTF) kredisinden ve 2 milyon dolar tutarındaki CTF hibesinden oluşan bir finansman paketini onayladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, onaylanan finansman paketiyle ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomi programımıza duyulan güven sayesinde uluslararası kuruluşlardan temin edilen uzun vadeli ve uygun koşullu dış finansman artıyor. Kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda 2025 yılında sağladığımız kaynak tutarı 7 milyar dolara ulaştı" mesajı paylaştı.

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