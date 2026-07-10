Bakan Şimşek: Sanayi üretiminde ilk 5 ayda artış kaydedildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Şimşek, geleneksel sektörlerin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmediklerinin, üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sanayi üretimi mayıs ayında beş çalışma günü eksiği nedeniyle yıllık bazda geriledi. Buna karşın, ilk beş ayda takvim etkisinden arındırılmış üretim yıllık yüzde 1 arttı. Yüksek teknolojili üretimdeki yıllık artış mayısta yüzde 7,9 oldu. Uyguladığımız politikalar sayesinde savunma sanayiinde yakaladığımız başarıyı diğer yüksek teknoloji sektörlerine de taşıyarak katma değerli üretim kapasitemizi ve rekabet gücümüzü artırmayı sürdüreceğiz. Katma değer zincirinde üst basamaklara çıkarken, geleneksel sektörlerimizin yaşadığı sıkıntıları da göz ardı etmiyor; üretimi güçlü şekilde desteklemeye devam ediyoruz."