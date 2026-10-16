Bakan Şimşek sermaye piyasası suçlarına karşı yeni adımı açıkladı: 2027 başına kadar tamamlanacak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması, yatırımcı haklarının korunması ve sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleye yönelik düzenlemeleri değerlendirdi.

Şimşek, sermaye piyasalarında şeffaflığı artıran ve yatırımcı güvenini güçlendiren önemli düzenlemelerin ilgili kurumlar tarafından yapıldığını belirtti. Şimşek, sorunlu fonların tasfiyesinin tamamlanması ve yatırımcı haklarının korunmasının öncelikleri olduğunu vurguladı.

Uluslararası endeks sağlayıcıların değerlendirmelerinin de dikkate alındığını belirten Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) düzenlemeleriyle bilgi akışının güçlendiğini ve nihai pay sahipliğinin daha şeffaf hale geldiğini ifade etti.

Ağustos ayı sonunda açıklanan Fon Rehberi ile serbest fonların portföylerini haftalık olarak açıklamasının sağlandığını belirten Şimşek, TEFAS'ta işlem gören fonlarda belirli pay sahipliği eşiklerinin aşılması veya altına düşülmesinin duyurulması uygulamasına geçildiğini bildirdi.

Fonlara yoğunlaşma limitleri getirildiğini aktaran Şimşek, borçlanma işlemlerinin organize piyasalarda ve teminatlı yapılmasının zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Düzenlemelerin sonuçlarının yakından izleneceğini belirten Şimşek, tüm paydaşlarla istişare içinde gerekli ilave adımların gecikmeden atılacağını ifade etti.

Sermaye piyasası suçlarına karşı yasal düzenleme mesajı

Önceliklerinin sorunlu fonların tasfiyesini tamamlamak ve yatırımcıların haklarını korumak olduğunu vurgulayan Şimşek, piyasaların adil ve rekabetçi işleyişini bozanlara karşı yaptırımların kararlılıkla uygulanacağını belirtti.

Şimşek, "Fonların koordineli işlemleri dahil sermaye piyasası suçlarıyla mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri 2027 yılı başına kadar tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

Amaçlarının yatırımcı haklarının korunduğu, şeffaf, güvenilir ve etkin bir sermaye piyasası oluşturmak olduğunu ifade etti.