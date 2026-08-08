Bakan Şimşek: Son yıllarda Batman’da muazzam bir hizmet fırtınası var

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Batman’a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk olarak Gercüş ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi ile sokak sağlıklaştırma projelerinin açılış törenine katıldı. Okunan duanın ardından kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Bakan Şimşek, daha sonra açılışı yapılan alanları gezerek yapımı süren kent meydanında incelemelerde bulundu.

Gercüş programının ardından kent merkezine geçen Bakan Şimşek, burada yapımı tamamlanan İluh Parkı’nın ek bölümü ile yolun açılışını gerçekleştirdi. Programa Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Zekeriya Kaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları katıldı.

"Hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda hakk'a hizmettir"

Yapımı tamamlanan İluh Parkı’nın ek bölümünün açılışında konuşan Bakan Şimşek, “Birkaç yıl önce hakikaten sadece bir düşünce boyutundayken bugün mükemmel bir dönüşüm sağlanmış ve İluh Deresi’nin ıslah edilmesiyle kalınmamış aynı zamanda gerçekten yaşanabilir, yaşam kalitesini arttıran çok güzel mekanlar üretilmiş. Gerçekten bu bölgede yaşayan hemşehrilerimiz için nefes alacak bir alan oluşturulmuş. Bu nedenle valimizi ve ekibini canı gönülden tebrik ediyorum. Bütün Batmanlı hemşehrilerimiz adına kendisine teşekkür ediyoruz. Batman'da son yıllarda muazzam bir hizmet fırtınası var. Durmadan, sürekli bir şekilde yeni yollar, ana arterler, yeni parklar, altyapı, üstyapı muhteşem gerçekten ve bunlar tesadüf değil. Batman Belediyesi, Batman Valiliği bir hizmet bürosuna dönüşmüş durumda. Zaten bizlerin hepimizin maksadı milletimize, halkımıza hizmet etmektir. Çünkü siz değerli hemşehrilerimize hizmet, aynı zamanda Hakk'a hizmettir. Biz bu şiarla hep hareket ettik. Bu yaklaşık 25 dönümlük bir park ama Batman Çayı kenarında 2500 dönümlük bir park yapılıyor. Yani dünyanın en büyük parkları kadar büyüklükte. Yani şöyle söyleyeyim New York'taki Central Park, Londra'daki Hyde Park büyüklüğünde. Burası güzel tasarlanmış ama bu ağaçlar büyüyünce, 5-10 yıl sonra hemşehrilerimiz inanıyorum ki, bugün yapılanları çok iyi takdir edecekler. Ben bu hizmetleri takdir etmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü gerçekten tesadüf olmuyor. Yani kendi kendine olmuyor. Oturup ortaya bir vizyon koymak gerekiyor. Kaynak koymak gerekiyor ve yönetmek gerekiyor kaynağı, projeyi, süreçleri” diye konuştu.