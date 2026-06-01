Bakan Şimşek: Tarım sektörünün 2026'da büyümeyi desteklemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ilk çeyreğine ilişkin ekonomik değerlendirmelerini paylaştı. Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2026'nın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklerin de etkisiyle yıllık yüzde 2,5, çeyreklik yüzde 0,1 ile ılımlı büyüdüğünü bildirdi. Ekonominin karşı karşıya kalınan çoklu şoklara rağmen büyümesini 23 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğünü vurgulayan Bakan, milli gelirin yıllıklandırılmış olarak 1,6 trilyon doları aştığını açıkladı.

Sanayi katma değerinin ilk çeyrekte küresel konjonktür ve takvim etkisiyle daraldığını ifade eden Şimşek, geçtiğimiz yıl don ve kuraklık nedeniyle önemli ölçüde düşen tarım katma değerinin ise ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,6 artış kaydettiğini belirtti. Tarım sektörünün 2026'da büyümeyi desteklemeye devam etmesinin beklendiğini de sözlerine ekledi.

Küresel belirsizlikler ve ticaret ortaklarındaki zayıf görünümün net dış talep büyümesini sınırladığını aktaran Bakan Şimşek, tüketimin ilk çeyrekte yıllık yüzde 4,8, yatırımların ise yüzde 3 arttığını açıkladı.

Cari denge tarafında ise ilk çeyrekte yıllık cari açığın 39,7 milyar dolar olduğunu ve milli gelire oranının yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleştiğini bildiren Şimşek, artan enerji maliyetlerinin dezenflasyon sürecinde geçici bir yavaşlamaya yol açabileceğini, ancak enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşun sürdüğünü ve fiyat istikrarını kalıcı şekilde sağlamanın temel öncelik olmaya devam ettiğini vurguladı.

Yakın coğrafyadaki savaşın kısa vadeli etkilerinin hissedildiği bu dönemde bütçede disiplinli duruşun korunduğunu ifade eden Şimşek, yılın ilk dört ayında faiz dışı bütçe dengesinin geçen yılın aynı dönemine göre 536 milyar TL iyileşerek 375 milyar TL fazla verdiğini açıkladı.

Üretim ve ticaret dinamiklerinde yaşanan küresel dönüşümün Türkiye için orta vadede fırsatlar sunduğunu belirten Bakan Şimşek, bu fırsatları değerlendirmek amacıyla Türkiye'yi üretim üssü ve uluslararası firmalar için bölgesel bir merkez haline getirecek düzenlemelerin hazırlandığını söyledi.

Şimşek, makroekonomik istikrarı güçlendirerek dayanıklılığı pekiştirecek, yüksek katma değerli üretim ve ihracatla sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak ve vatandaşların refah seviyesini kalıcı olarak artıracak politikaların uygulanmaya devam edileceğini bildirdi.