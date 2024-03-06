Bakan Şimşek, TCMB'nin adımlarını değerlendirdi: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları sonrasında değerlendirmede bulundu. Aylık enflasyonun şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlatan Şimşek; "Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Aylık enflasyon şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor. Sabırla ve azimle fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar çalışmaya devam edeceğiz.

Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır.

TCMB’nin ilave sıkılaşma adımlarının büyümede dengelenmeye, cari açıkta daralmaya ve enflasyonist eğilimleri kırmaya katkısı olacaktır"