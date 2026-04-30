Bakan Şimşek: Turizm sektörü dirençli görünümünü koruyor

Turizm istatistiklerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörün dirençli görünümünü koruduğunu bildirdi.

Şimşek, mart ayında turizm gelirlerinin yıllık bazda yüzde 1,3 oranında arttığını ifade ettiği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ilk çeyrekte yıllıklandırılmış turizm gelirinin 65,6 milyar dolara, ziyaretçi sayısının ise 64,1 milyon kişiye ulaştığını belirtirken küresel ticarette zorlukların arttığı bu dönemde hizmet ticaretinin öneminin daha da öne çıktığını söyledi.

Şimşek’in paylaşımında şunları ifade etti:

Jeopolitik gelişmelerin turizm sektörü üzerindeki etkilerini sınırlamak için gereken adımları hızla attık. Turizm Destek Paketi ile sektöre ilave teminat ve kredi imkânı sağladık.

Cari dengedeki kazanımları kalıcı hale getirmek için döviz kazandırıcı sektörleri desteklemeye devam edeceğiz."