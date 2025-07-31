Bakan Şimşek: Turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor
Bakan Şimşek turizm verilerini değerlendirerek, "Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan turizm verileriyle ilgili olarak, "Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor" dedi.
X üzerindne açıklama yapan Şimşek şunları söyledi:
"Turizm gelirimiz 2025 yılı ikinci çeyreğinde yıllık 62,9 milyar dolara, ziyaretçi sayısı 62,7 milyon kişiye ulaştı.
Bölgemizde yaşanan gerilimlere rağmen turizm güçlü performansını koruyor.
Sürdürülebilir cari denge hedefimizi destekleyen turizm sektörü ekonomimize güç katmaya devam ediyor."