Bakan Şimşek: Türkiye ekonomisine duyulan güveni memnuniyetle gözlemliyoruz

Bakan Şimşek, Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısını değerlendirirken, "Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısını değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık. Ayrıca birçok mevkidaşımla ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptık" şeklinde ifade etti.

"Dünya Bankası ve IMF yıllık toplantıları ile G20 Maliye Bakanları toplantısına katıldığımız ABD’de son derece verimli temaslarda bulunduk.

Yatırım bankalarının düzenlediği geniş katılımlı toplantılarda yatırımcılarla bir araya geldik. Türkiye ekonomisinin dayanıklılığını, programımızdaki somut ilerlemeleri ve güçlü yatırım potansiyelimizi paylaştık.

Ayrıca birçok mevkidaşımla ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi, ticaret ve yatırımların artırılması konularında ikili görüşmeler yaptık. Çok taraflı kalkınma bankalarının üst düzey yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve düşünce kuruluşlarıyla da görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye ekonomisine duyulan güven ve artan ilgiyi memnuniyetle gözlemliyoruz."

