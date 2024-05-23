Bakan Şimşek: Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu.

Bakan Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye henüz küresel dezenflasyon rüzgarına kapılmadı.

Parasal politikalarımız istikrarlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor. Programımız sağlam politikalar ve yapısal reformların birleşimi sayesinde çalışıyor.

Büyümeyi sürdürülebilir ve daha dengeli bir hale getirmeye çalışıyoruz.

Türk lirası hala biraz zayıf

Portföy tercihleri liranın lehine olacak ve reel kur lehimize dönerek dezenflasyon sürecine destek verecek. Türk lirası hala biraz zayıf, ancak volatilite ortadan kalktı.

Merkez Bankası rezervleri artmaya devam ediyor.

KKM'den çıkıyoruz ve TL mevduat rezervleri artıyor.

TL varlıklarla yapılan yatırımlar değer kazanmaya devam ediyor. Bütün kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye ile ilgili beklentileri olumlu.

Yapısal problemlerimizi çözüyoruz.