Bakan Şimşek: Türkiye, SEPA üyeliği için niyet mektubunu iletti
Bakan Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Tek Ödeme Alanı (SEPA) üyeliği için niyet mektubunu ilettiğini belirterek, modernize edilmiş Gümrük Birliği ve vize serbestisinin Türkiye-AB ekonomik ilişkilerine yeni ivme kazandıracağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik diyalog toplantısının ardından konuştu. Şimşek konuşmada, modernize edilmiş Gümrük Birliği'nin yatırımcılar ve ekonomik paydaşlara katkı sağlayacağını söyledi.
Şimşek, Sanayi Hızlandırma Yasası teklifini değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, vize serbestisinin ekonomik ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını ifade etti.
Ekonomileri daha rekabetçi ve daha dirençli hale getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Şimşek, Türkiye'nin Single Euro Payments Area (SEPA) üyeliği için niyet mektubunu ilettiğini bildirdi.