Bakan Şimşek: Türkiye'yi AB'ye yeniden bağlamak istiyoruz

Şimşek, sosyal medya hesabından, "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son rapora ilişkin İngilizce paylaşım yaptı.



Avrupa Komisyonu'nun "AB-Türkiye siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerinin durumu" hakkındaki son raporunu memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Şimşek, komisyon ve yüksek temsilci tarafından önerilen önlemlerin, teşvik edici ve olumlu gelişmelere işaret ettiğini kaydetti.

Şimşek, özellikle ekonomi, enerji ve ulaştırma konularında AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Diyaloglarının yeniden başlatılması, ortaklık konseyi ve bakanlar düzeyinde Yüksek Düzeyde Siyasi Diyalog toplantılarının kaldığı yerden devam etmesi, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin taslak müzakere çerçevesine ilişkin görüşmelerin yeniden canlandırılması, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki tüm sektörlerdeki faaliyetlerine yeniden başlamaya davet edilmesi, AB'deki Türk iş insanları, öğrenciler, Türk vatandaşları ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamalarının hafifletilmesi çağrılarına dikkati çekti.

"Türkiye ve AB birlikte daha güçlü" vurgusu yapan Şimşek, "Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne sağlam şekilde yeniden bağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

We welcome the European Commission’s latest report on the “state of play of EU-Türkiye political, economic and trade relations.”



The proposed measures by the Commission and the High Representative are encouraging and point to positive developments. In particular, the call for:…