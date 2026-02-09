Bakan Şimşek: Türkiye'yi daha az kırılgan noktada görüyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan’da düzenlenen AlUla Konferansı’nda yaptığı konuşmada, “Zor ve belirsizliklerle dolu bir yıl yaşadık” dedi. Türkiye ekonomisini artık daha az kırılgan bir noktada gördüklerini belirten Şimşek, “Türkiye iyi durumda; büyüme ve ticaret daha dengeli bir görünüm sergiliyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, doğrudan yabancı yatırımların ekonomi için bir çıpa görevi görebileceğini belirtti. İhracatın yüzde 62’sinin doğrudan yabancı yatırımlardan oluştuğunu ifade eden Şimşek, hizmet tarafında ticari faaliyetler açısından dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında yer aldıklarını söyledi. Şimşek ayrıca, hizmet ihracatının henüz korumacı tedbirlerden etkilenmediğini dile getirdi.