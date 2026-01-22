Bakan Şimşek: Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, rezervlerin tarihi zirvesinde olduğunu söylerek, "Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık" dedi. Şimşek öte yandan, KKM’den çıkış sürecinin de başarıyla ilerlediğini hatırlatarak, "Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti" şeklinde ifade etti.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Rezervlerimiz tarihi zirvesinde.

Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler yaklaşık 107 milyar dolar artarak 205,2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139,3 milyar dolar oldu.

Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık.

Aynı zamanda, önemli bir koşullu yükümlülük olan 143 milyar dolar tutarındaki KKM’den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda toplam 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti.

Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."