  3. Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde
Bakan Şimşek: Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde

Bakan Şimşek, üretim artarken cari açığın sürdürülebilir seviyelerde olduğunu belirtti ve "Cari açığın milli gelire oranının yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını beklediklerini söyledi.

Şimşek X hesabından yaptığı değerlendirmede, "Üretim artarken cari açık sürdürülebilir seviyelerde. Dönemsel bazda üç çeyrektir artan sanayi üretimi, ikinci çeyrekte yıllık yüzde 7,3 büyüdü. Sanayideki bu görünümün yanı sıra inşaat ve hizmetlerdeki olumlu seyir, ikinci çeyrekte yıllık büyümenin güçlendiğine işaret ediyor" dedi.

Şimşek, haziranda 18,9 milyar dolar gerçekleşen yıllık cari açığın, ikinci çeyrekte milli gelire oranını yaklaşık yüzde 1,3 öngördüklerini vurgulayarak, "Güçlü ihracat ve turizm gelirleri ile artan avro/dolar paritesi cari dengeyi destekliyor. Azalan küresel belirsizlikler ve dezenflasyonla birlikte iyileşen yurtiçi finansal koşulların önümüzdeki dönemde ekonomik aktiviteye katkı sağlamasını öngörüyoruz. Cari açığın milli gelire oranının sınırlı artmasını ancak yıl sonunda yaklaşık yüzde 1,5 ile sürdürülebilir seviyede kalmasını bekliyoruz" şeklinde mesaj paylaştı.

