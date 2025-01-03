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Bakan Şimşek: Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz

Bakan Şimşek, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından, "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir" şeklinde belirtirken; enflasyondaki düşüşün süreceğine vurgu yaptı.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon verisinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. "Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz" şeklinde ifade eden Bakan Şimşek, "Enflasyondaki düşüş sürecek" dedi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimizdir. Bu doğrultuda gerekli politika çerçevesini oluşturduk ve dezenflasyon programını kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Aralık ayında enflasyon son 19 ayın en düşük seviyesinde yüzde 1 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 44,4’e gerileyerek 2023 yılı Kasım ayında açıklanan Merkez Bankası tahmin aralığının 2,4 puan üzerinde gerçekleşti. Böylece 2024 yılında enflasyon 2022 ve 2023 yıl sonuna göre 20 puan düştü.

Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasının artan desteğinin yanı sıra hizmet enflasyonundaki katılığın azalması ve beklentilerdeki iyileşme ile 2025 yılında enflasyonun hedefimiz doğrultusunda gerçekleşmesini bekliyoruz."

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