Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan ABD'de yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yatırımcılarla bir araya geldi.

JP Morgan iş birliğiyle yatırımcılar ile görüşme yapıldı

TAİK'in X hesabından yapılan açıklamada, "17’inci Türkiye Yatırım Konferansı New York’ta Devam Ediyor! Amerikalı doğrudan yatırımcıları bir araya getiren Orta Vadeli Program oturumumuzu JP Morgan iş birliğiyle, Bakanımız Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanımız Fatih Karahan’ın sunumlarıyla gerçekleştirdik." denildi.

Türkiye’nin yeni ekonomik yol haritası yatırımcılarla paylaşıldı

TAİK tarafından yapılan açıklamada şöyle devam edildi:

"Türkiye’nin 2023’ten beri başarıyla uyguladigi ekonomi programindaki son gelişmeleri ve gelecek dönem vizyonunu aktarırken, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP)’nin açıklanmasının hemen ardından uluslararası yatırımcılarla ilk kez New York’ta bir araya gelen Bakan Şimşek ve Başkan Karahan; Türkiye’nin yeni ekonomik yol haritasını aktarırken programın enflasyonla mücadele, mali disiplin ve yatırım ortamının iyileştirilmesine dair hedeflerini paylaştı."