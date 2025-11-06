  1. Ekonomim
Bakan Şimşek, vergi, ceza ve harç zammında indirim sinyali verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, 2026 bakanlık bütçesine yönelik sunumunda, “Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde” dedi. Şimşek’in enflasyon sonrası yaptığı değerlendirmede de bahsettiği oran ne olacak? Ekim enflasyonuyla belirlenen YDO’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim yetkisi bulunuyor.

Haber Merkezi
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2026 yılı bütçesi görüşmelerinde, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sunum yaptı.

Bakan Şimşek’in sunumunda, 2026 yılı için vergi, ceza ve harçlara yapılacak zamlara yönelik açıklaması dikkat çekti. Şimşek, benzer ifadeleri geçtiğimiz günlerde de kullanmıştı.

Bakan Şimşek, bütçe sunumunda, “Vergi ve harçlardaki güncellemenin yeniden değerleme oranı yerine enflasyon hedeflerini dikkate alarak bütçe imkânları doğrultusunda daha düşük oranda yapılması da gündemimizde” dedi.

Aynı şekilde geçtiğimiz günlerde açıklanan ekim ayı enflasyonuyla belirlenen YDO oranı için, TÜFE verilerinin ardından yaptığı değerlendirmede de Şimşek, “Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde” demişti.

Cumhurbaşkanı yetkisi var!

Vergi, harç, cezalara yapılacak zam Yeniden Değerleme Oranı (YDO) ile belirleniyor. YDO ekim ayı enflasyonuyla netleşirken, bir değişiklik yapılmadığı takdirde otomatik olarak yürürlüğe giriyor.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın YDO’da artırma ya da düşürme yetkisi bulunuyor. Geçmiş yıllarda Erdoğan yetkisini kullanarak, bazı kalemlerde oranları düşürme yoluna gitmişti.

Enflasyon hedefleri ne?

Şimşek’in bahsettiği enflasyon hedefleri, asgari ücret zammında da gündeme gelirken, 2026-2028 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da (OVP) çerçevesinde, 2026 hedef enflasyonu yüzde 16 olarak açıklanmıştı.

TCMB’nin 2026 yılı enflasyon tahmini de ise yüzde 13-19 aralığında ve yıl sonu ara hedefi de yine aynı şekilde yüzde 16 seviyesinde bulunuyor.

İndirim oranı ne olur?

Bakan Şimşek’in açıklamaları sonrası, vergi, ceza ve harçlara yapılması planlanan zammın hedefler doğrultusunda olmasıyla yüzde 25,49 olarak açıklan YDO’dan yüzde 16’ya bir indirim tablosu ortaya çıkıyor.

Trafik cezaları, vergi artışları, pasaport, ehliyet harcı ya da IMEI kayıt ücretine kadar tüm kalemlerde yüzde 9,49 indirim yapılacağı tahmin ediliyor.

