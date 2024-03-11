Bakan Şimşek: Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltmesinin, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıttığını bildirdi.

X platformu üzerinden açıklama yapan Şimşek, "Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız. Bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından Türkiye, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacak" dedi.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Fitch'in Türkiye'nin uzun vadeli yabancı para cinsinden borç notunu B'den B+'ya, görünümünü ise nötrden pozitife yükseltmesi, Türkiye'nin sağlam ekonomi politikalarının gücünü yansıtmaktadır.

Sağlam politikaları sürdürmeye ve yapısal reformları uygulamaya kararlıyız.

- Fiyat istikrarının sağlanması en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir.

- Büyümenin yeniden dengelenmesi iyi bir şekilde devam etmektedir; iç tüketim ılımlılaşmakta ve net ihracat güçlenmektedir.

- Cari işlemler açığı öngörülenden daha hızlı bir şekilde daralmakta ve bu yıl GSYH'nin %3'ünün oldukça altına düşme yolunda ilerlemektedir.

- Türk lirası mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı Ağustos ayından bu yana yüzde 12 puan artmıştır. Programımıza olan güven arttıkça bu eğilim devam edecektir.

- Mali sağlığın yeniden tesis edilmesi de kilit bir hedeftir. Mali itici gücün bu yıl içinde azalması ve gelir politikalarının daha destekleyici olmaya başlaması beklenmektedir.

Depremle ilgili harcamalar da dahil olmak üzere mali açığı önümüzdeki yıl GSYH'nin %3'ünün altına indirmeye kararlıyız.

Fiyat istikrarının sağlanmasının zaman alacağını unutmamak önemlidir.

Bu ay yapılacak yerel seçimlerin ardından Türkiye, verimliliği ve rekabet gücünü artıracak reformları da içeren orta vadeli programı uygulamak için seçimsiz uzun bir döneme sahip olacak. Döviz piyasasında son dönemde yaşanan dalgalanma geçici olarak görülmelidir. TCMB, elindeki tüm araçları kullanarak enflasyon beklentilerini çıpalamaya kararlıdır. TCMB'nin enflasyonu düşürmesine yardımcı olmak için maliye politikasını sıkılaştırmaya devam edeceğiz. Özetle, Eylül ayında açıkladığımız program beklendiği gibi işlemektedir."