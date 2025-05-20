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Bakan Şimşek: Yatırımcılar geri geliyor

Bakan Şimşek, Katar Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, "Geçen hafta da döviz rezervlerinde iyileşme oldu, yatırımcılar geri geliyor" şeklinde ifade etti.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek: Yatırımcılar geri geliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Katar Ekonomi Zirvesi'nde Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Geçen hafta döviz rezervlerinde iyileşme olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Yatırımcılar geri geliyor" dedi ve "Son birkaç haftada yatırımcı algısında biraz daha iyileşme var" şeklinde ekledi.

Ekonomi programının patikasında ilerlediğini söyleyen Şimşek, "Türkiye doğrudan yabancı yatırımcılar açısından en önemli ülkelerden biri" şeklinde değerlendirdi.

Bakan Şimşek ayrıca, "PKK'nın silah bırakmasının çok büyük faydaları olacak" dedi.

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