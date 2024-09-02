Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede önemli düşüş bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu. Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş beklendiğini söyleyen Şimşek, "Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" olarak vurguladı.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Dış ticaret dengesindeki iyileşme ağustosta da devam etti. Yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 40 milyar dolar azaldı.

Temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz. Geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesini öngörüyoruz.

Sürdürülebilir cari açık, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyor ve ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor."