  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi
Takip Et

Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmesinde, yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğini dikkat çekerek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Şimşek: Yıllık dış ticaret açığı 87,5 milyar dolara geriledi
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ve enerji hariç ihracatın ağustosta yıllık yüzde 1,2 arttığını belirterek, "Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Geçen ay yıllık dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Altın ve enerji hariç ihracat ise yıllık yüzde 1,2 arttı. Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor."

Son dakika... Enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Enflasyon verileri açıklandıEkonomi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: “Dezenflasyon kesintisiz devam ediyor”Merkez Bankası Başkanı Karahan: “Dezenflasyon kesintisiz devam ediyor”Şehirler
Prof. Dr. Hakan Kara’dan ‘enflasyon’ yorumu: TCMB’nin faiz indirim olasılığı çok azaldıProf. Dr. Hakan Kara’dan ‘enflasyon’ yorumu: TCMB’nin faiz indirim olasılığı çok azaldıEkonomi
Ekonomi
BBVA Research, Türkiye göstergelerini değerlendirdi: TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
TCMB'ye faiz indirimi için hareket alanı oluşturabilir
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı: 9,76 milyar dolar el değiştirdi
Yaz transfer döneminde rekor kırıldı
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
Türkiye'de birçok uygulama hacklendi! İlk açıklama İş Bankası'ndan geldi
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de açık iş sayısı yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
ABD'de fabrika siparişleri temmuzda azaldı
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi
Çorum'un meşhur İskilip baklavası coğrafi işaretle tescillendi