Bakan Şimşek: Yüksek enerji fiyatları, ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturuyor
Bakan Mehmet Şimşek, bugün açıklanan sanayi üretim verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatlarının küresel ticaret ile talep üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan sanayi üretim verilerini değerlendirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmesinde şunları ifade etti:
"Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı belirsizlik ve yüksek enerji fiyatları, küresel ölçekte ticaret ve talep üzerinde baskı oluşturuyor.
İlk çeyrekte sanayi üretimi çeyreklik yüzde 0,2 artarken, eksik çalışma günlerinin de etkisiyle yıllık yüzde 1,3 daraldı.
Mevcut küresel konjonktürden en az şekilde etkilenmek ve sanayimizi desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyoruz."
