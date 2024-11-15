Bakan Şimşek'ten asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Asgari ücret mesajı: Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz

Bakan Şimşek, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin “Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"Enflasyonu düşürmek için gerekli tedbirleri alacağız"

Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, “Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız.” dedi.

"Büyük ihtimalle KKM’den çıkış yakın"

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminden çıkışın yakında gerçekleşeceğini açıklayan Şimşek, KKM hesaplarının önemli ölçüde azaldığını belirtti. Şimşek, “144 milyar dolarla zirve yapan Kur Korumalı Mevduat, şu anda 40 milyar doların altına indi. Büyük ihtimalle KKM’den çıkış yakın.” şeklinde konuştu.

"Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim"

Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara da değinen Şimşek, “Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Demirören Grubu ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, “Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor.” dedi.

Bakan Şimşek, Tip1 ile ilgili yaşanan sorunlara da değinerek, “Bu konuyu ele alacağız ve en kısa süre içinde imkanlarımız çerçevesinde çözüm üreteceğiz.” açıklamasını yaptı.