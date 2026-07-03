Bakan Şimşek'ten cari açık ve enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan haziran ayı dış ticaret ve enflasyon verilerini değerlendirdi.

Şimşek dış ticaret verilerine yönelik yaptığı paylaşımında, "Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti. Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat artışı ise yüzde 4,6 ile daha sınırlı gerçekleşti.

İhracatta olumlu görünüme rağmen, enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde etkili olacaktır. Cari açığın yılın kalanında sınırlı artmasını öngörmekle birlikte sürdürülebilir seviyelerde kalacağını değerlendiriyoruz.

Güçlenen makroekonomik çerçeve ve uyguladığımız politikalar sayesinde ekonomimizin şoklara karşı dayanıklılığı artmaya devam ederken, dış dengede kalıcı ve sürdürülebilir iyileşme de desteklenmektedir" ifadelerine yer verdi.

Haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla ihracat ve ithalat güçlü seyretti.



Küresel ticaretteki belirsizliklere rağmen ihracat dirençli görünümünü sürdürdü. İkinci çeyrekte ihracat yıllık yüzde 10,2 artarken, yıllıklandırılmış ihracat 277,9 milyar dolara ulaştı. İthalat… pic.twitter.com/AvxebQw5bA — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 3, 2026

"Kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı"

Bakan Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerini değerlendirerek, "Haziranda aylık enflasyon yüzde 0,99 oldu. Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yıllık enflasyon, haziranda bir önceki aya göre 0,5 puan gerileyerek yüzde 32,1 gerçekleşti.

Taze meyve ve sebze fiyatlarındaki olumlu seyrin etkisiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,2 artarken akaryakıt fiyatlarındaki düşüş de enflasyon görünümünü destekledi.

Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz" dedi.