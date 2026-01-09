Bakan Şimşek’ten reel söktöre mesaj: Artık bankalar sizin peşinizden koşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Müstakil Sanayici İşadamları Derneği (MÜSİAD) Toplantısı'nda konuştu. Bakan Şimşek, "Dezenflasyonla ülkemizin önüne çok önemli bir fırsat penceresi çıkacak" şeklinde değerlendirirken; borçluluk oranının düşük olduğuna vurgu yaptı ve "Sağlıklı kredi büyümesi için bir alan var" dedi.

2025 yılının zor geçtiğini söyleyen Şimşek konuşmasının devamında, "Türkiye büyük bir avantaja sahip, bunun ön şartı dezenflasyon" dedi.

"Sağlık turizmini fırsata dönüştürebiliriz"

Sağlık turizmi kapsamında dünyada gelecek 5 yılda 4-5 trilyon dolarlık pasta oluştuğunu ifade eden Hazine Ve Maliye Bakanı Şimşek, "Biz yaşlı bakımı ile bunu fırsata dönüştürebiliriz" şeklinde ifade etti.

"Yapay zeka yatırımlarına odaklanmamız lazım"

Şimşek, "Yapay zeka çok daha hızlı ve inanılmaz yatırımların yapıldığı bir alan. Üretim hatlarından, yeni malzeme keşfine, sağlığa kadar bütün alanlarda fırsat yaratıyor" dedi ve "Bizimde buna odaklanmamız lazım" şeklinde ekledi.

"Gelişmiş ülkelerle farkı kapatmalıyız"

Şimşek, "Gelişmekte olan ülkelere göre oldukça iyi bir noktadayız ama gelişmiş ülkelerle farkı kapatmalıyız" şeklinde belirtti.

"Savunma sektörü ihracatında erken aşamasındayız"

"2030 yılında dünya savunma harcamalarının 6,6 trilyon dolara çıkması bekleniyor" olarak söyleyen Şimşek, "Türk savunma sektörü ihracatı geçen yıl 10 milyar doları aştı ve henüz sürecin erken aşamasındayız. Sektörün ihracat kg değeri 65 dolar, toplam ihracatımızda ortalama kg değeri 1,5 dolar" dedi.

"(reel sektör) Artık bankalar sizin peşinizden koşacak"

"Siz (reel sektör) bankaların peşinden koşuyordunuz, artık bankalar sizin peşinizden koşacak. Reel sektörde finansa erişim konusunda sıkıntılar yaşanan bir dönemdeyiz" şeklinde ifade eden Şimşek, "TCMB'nin faiz indirimlerinin ticari kredi faizlerine yansımanı net şekilde görüyoruz" olarak belirtti.

"İmalatçı KOBİ'lere destek programı üzerine çalışıyoruz"

Şimşek ihracatçılara yönelik olarak, "İhracatçılara seferberlik anlayışıyla destek oluyoruz. 2026'da da ihracatçılara çok güçlü destek vermeye devam edeceğiz, finansman maliyetlerini daha da aşağı çekeceğiz" dedi ve "İmalatçı KOBİ'lere yeni bir destek programı üzerine çalışıyoruz" şeklinde söyledi.