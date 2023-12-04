Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi
Bakan Şimşek, enflasyon verilerinin ardında değerlendirmede bulunurken, "Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir" dedi ve ciddi momentum kaybına işaret etti.
Kasım ayı enflasyon verileri beklentilerin bir miktar altında gelirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.
Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:
"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.
C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:
Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.
Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu.
Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."
Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) December 4, 2023
C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:
Eylül %5,28
Ekim %3,72
Kasım %1,96
Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.
Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle…