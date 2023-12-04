Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' değerlendirmesi

Kasım ayı enflasyon verileri beklentilerin bir miktar altında gelirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüşün cesaret verici olduğunu vurgulayan Şimşek, "Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız" dedi.

Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"Kasım ayında da devam eden çekirdek enflasyondaki düşüş cesaret vericidir.

C endeksindeki aylık artışlar önemli ölçüde zayıfladı:

Eylül %5,28

Ekim %3,72

Kasım %1,96

Bu, enflasyonda ciddi momentum kaybına işaret ediyor.

Yıllıklandırılmış çekirdek enflasyon hedeflerimizle uyumlu.

Enflasyonla mücadele süreç işi; programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, başaracağız."