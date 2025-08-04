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Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Süreç hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor

Bakan Şimşek enflasyon verilerini değerlendirirken, "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi: Süreç hedeflerimiz doğrultusunda ilerliyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu. Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Bakan Şimşek, "Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi" dedi ve "Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" şeklinde ekledi.

Bakan Şimşek'in kullandığı ifadeler şöyle:

"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.

Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi.

Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurtiçi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

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