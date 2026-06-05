Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Attığımız adımlarla etkileri sınırladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından değerlendirmede bulundu. Şimşek, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki oynaklığın enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmayı sürdürdüğünü, ancak atılan adımlarla bu etkilerin sınırlandırıldığını bildirdi. Kalıcı fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda politikaların sürdürüleceğini de sözlerine ekledi.

Bakan Şimşek'in değerlendirmesindeki detaylar şöyle:

"Enflasyon mayısta aylık yüzde 1,7, yıllık yüzde 32,6 gerçekleşti.

Olumlu seyreden hava koşullarının da desteğiyle gıda fiyatları aylık yüzde 0,5 azaldı.

Eğitimde kural bazlı fiyatlama ve kira enflasyonundaki düşüş ile yıllık hizmetler enflasyonu geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 10,1 puan iyileşerek yüzde 41,1 oldu.

Jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarındaki oynaklık enflasyon görünümü üzerinde baskı oluşturmaya devam etse de attığımız adımlarla bu etkileri sınırladık. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdüreceğiz."