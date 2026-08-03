  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz
Takip Et

Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz

Bakan Şimşek, enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirtti. Şimşek, jeopolitik gelişmelerden kaynaklanan risklerin etkin şekilde yönetildiğini vurgulayarak, mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefinden taviz vermeden ekonomi programının kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı: Kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz
Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, "Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz" ifadesini kullandı.

Şimşek, Sosyal hesabından temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek yüzde 31,8 oldu. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz."

Son dakika... Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandıSon dakika... Temmuz ayı enflasyon verileri açıklandıEkonomi

 