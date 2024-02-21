Bakan Şimşek'ten fiyat istikrarı vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programı kararlılıkla uyguladıklarını vurguladı.

Bakan Şimşek, X üzerinden yaptığı açkılamada, "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz." dedi.

Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini belirten Şimşek, "Türkiye Yüzyılı’nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek." diye konuştu.