Bakan Şimşek'ten G20'de yoğun görüşme trafiği

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında yoğun görüşme trafiği gerçekleştirdi.

Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, buradaki temasları kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme 45 dakika sürdü. Toplantıda Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Yellen'ın, Şimşek ve Erkan ile Türkiye'nin ekonomik görünümü ve politika yönünü görüştüğü aktarıldı. Bakanlığın açıklamasında, görüşmede ayrıca, küresel ekonomik sorunları ele almak ve iki ülke ekonomisinde refahı artırmak için Türkiye ve ABD'nin G20'de dahil nasıl birlikte çalışabileceğinin ele alındığı kaydedildi.

Dünya Bankası ve EBRD heyetleri ile görüşme

Bakan Şimşek, Hindistan'da düzenlenen G20 toplantılarında ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile gerçekleştirdiği toplantının ardından, görüşme trafiğini sürdürdü. Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da eşlik etti.

Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga ile bir araya gelen Şimşek, Singapur Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lawrence Wong ile de görüştü.

Şimşek, AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Komiseri Paolo Gentiloni ile bir araya geldi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso ile de görüşme gerçekleştiren Şimşek, Kanada Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile de toplantı yaptı.